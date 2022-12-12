Рюкин Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рюкин Михаил Николаевич

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Место рождения

Петровское, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

21.10.1914

Дата смерти

03.10.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
21.10.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Петровское, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Ясенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
03.10.1943
Верхнеднепровский район, Днепропетровская область, Украина
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