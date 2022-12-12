Рюкин Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.10.1914
Дата смерти03.10.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Ясенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
03.10.1943
Верхнеднепровский район, Днепропетровская область, Украина