Дрожжин Никифор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Дрожжин Михайла Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фёдор Меньшак Никифорович
Мать ребёнка: Аксинья Антонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фёдор Большак Никифорович
Мать ребёнка: Аксинья Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Антонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонтий Никифорович
Мать ребёнка: Аксинья Антонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Никифоровна
Мать ребёнка: Аксинья Антонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федул Никифорович
Мать ребёнка: Аксинья Антонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Никифорович
Мать ребёнка: Аксинья Антонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евстифей Никифорович
Мать ребёнка: Аксинья Антонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Улита Никифоровна
Мать ребёнка: Аксинья Антонова
Смерть
Неизвестно