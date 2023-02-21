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Дрожжин Никифор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Дрожжин Михайла Гаврилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдор Меньшак Никифорович

Мать ребёнка: Аксинья Антонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдор Большак Никифорович

Мать ребёнка: Аксинья Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Антонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонтий Никифорович

Мать ребёнка: Аксинья Антонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Никифоровна

Мать ребёнка: Аксинья Антонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федул Никифорович

Мать ребёнка: Аксинья Антонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Никифорович

Мать ребёнка: Аксинья Антонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евстифей Никифорович

Мать ребёнка: Аксинья Антонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Улита Никифоровна

Мать ребёнка: Аксинья Антонова

Смерть
Неизвестно
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