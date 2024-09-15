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Сойту Николай Александрович

Место рождения

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

25.12.1939

Дата смерти

Около 2011

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1939

Отец: Сойту (Soittu) Александр (Aleksander) Андреевич

Мать: Сойту (Сергеева) Елизавета Николаевна

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сойту Нина Осиповна

Рождение ребёнка
24.06.1966

Сын: Сойту Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Сойту Нина Осиповна

Рождение ребёнка
10.06.1971

Дочь: Ларкина (Сойту) Елена Николаевна

Мать ребёнка: Сойту Нина Осиповна

Смерть
Около 2011
Дзержинского, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

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