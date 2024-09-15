Сойту Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения25.12.1939
Дата смертиОколо 2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сойту Нина Осиповна
Рождение ребёнка
24.06.1966
Мать ребёнка: Сойту Нина Осиповна
Рождение ребёнка
10.06.1971
Дочь: Ларкина (Сойту) Елена Николаевна
Мать ребёнка: Сойту Нина Осиповна
Смерть
Около 2011
Дзержинского, Лужский муниципальный район, Ленинградская область