Карасев Петр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карасев Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карасева Мария Петровна
Мать ребёнка: Карасева (Пронькина) Ольга Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Карасева (Пронькина) Ольга Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Карасева (Пронькина) Ольга Матвеевна
Рождение ребёнка
16.12.1920
Дочь: Гололобова (Карасева) Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Карасева (Пронькина) Ольга Матвеевна
Инсарский острог, Саранский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно