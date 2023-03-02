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Карасев Петр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карасев Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карасева (Пронькина) Ольга Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова (Карасева) Раиса (Раида или Ираида) Петровна

Мать ребёнка: Карасева (Пронькина) Ольга Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карасева Мария Петровна

Мать ребёнка: Карасева (Пронькина) Ольга Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карасев Алексей Петрович

Мать ребёнка: Карасева (Пронькина) Ольга Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карасев Иван Петрович

Мать ребёнка: Карасева (Пронькина) Ольга Матвеевна

Рождение ребёнка
16.12.1920

Дочь: Гололобова (Карасева) Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Карасева (Пронькина) Ольга Матвеевна

Инсарский острог, Саранский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно

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