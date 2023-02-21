Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Петр
Петр
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.05.1911
Дата смерти
16.11.1941
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Юрий
1935 г.р.
Добавил:
ТА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1935
Сын:
Юрий
Мать ребёнка:
Агрипина
Смерть
16.11.1941
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия