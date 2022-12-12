Соловьева (Решетова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Решетов Иван Андревич
Мать: не указана
Бракосочетание
1895
Рождение ребёнка
1895 ст.
Дочь: Мирошина Анисья Поликарповна
Отец ребёнка: Соловьев Поликарп Степанов
Рождение ребёнка
1898 ст.
Дочь: Соловьева Екатерина Поликарповна
Отец ребёнка: Соловьев Поликарп Степанов
Рождение ребёнка
1908
Сын: Соловьев Иван Поликарпович
Отец ребёнка: Соловьев Поликарп Степанов
Смерть
Неизвестно