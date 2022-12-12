Соловьева (Решетова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Решетова) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Решетов Иван Андревич

Мать: не указана

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
1895

Муж: Соловьев Поликарп Степанов

Рождение ребёнка
1895 ст.

Дочь: Мирошина Анисья Поликарповна

Отец ребёнка: Соловьев Поликарп Степанов

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1898 ст.

Дочь: Соловьева Екатерина Поликарповна

Отец ребёнка: Соловьев Поликарп Степанов

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1908

Сын: Соловьев Иван Поликарпович

Отец ребёнка: Соловьев Поликарп Степанов

Смерть
Неизвестно
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