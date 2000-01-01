Патока Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Патока Григорий Елминович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Патока Юлия Васильевна
Мать ребёнка: Патока Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Патока Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Патока Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Патока Лидия
Смерть
Неизвестно