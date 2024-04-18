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Козалетова Матрона Михайлова

Место рождения

Горки, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Между 1897 и 1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Горки, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
03.02.1891 ст.

Муж: Казалетов Иван Степанович

Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского Апухлицы крестьянин Иван Степанович [Казалетов] Горок крестьянская девица Матрона Михайловна 1ым браком по жениху Апух... Показать все
Смерть
Между 1897 и 1900
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

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