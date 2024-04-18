Козалетова Матрона Михайлова
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиМежду 1897 и 1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1891 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского Апухлицы крестьянин Иван Степанович [Казалетов] Горок крестьянская девица Матрона Михайловна 1ым браком по жениху Апух... Показать все
Смерть
Между 1897 и 1900
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область