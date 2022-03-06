Золотенкова Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотенкова Людмила Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1956

Дата смерти

06.03.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1956

Отец: Чернышов Николай

Мать: Чернышова Раиса Андреевна

Рождение ребёнка
25.10.1983

Дочь: Золотенкова Ольга Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотенков Антон Александрович

Отец ребёнка: Золотенков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотенков Александр

Смерть
06.03.2022
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