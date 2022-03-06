Золотенкова Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1956
Дата смерти06.03.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1956
Отец: Чернышов Николай
Рождение ребёнка
25.10.1983
Дочь: Золотенкова Ольга Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотенков Антон Александрович
Отец ребёнка: Золотенков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Золотенков Александр
Смерть
06.03.2022