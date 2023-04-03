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Ориненко Афанасий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1897

Отец: Ориненко Михаил Петрович

Мать: Ориненко Евдокия Максимовна

Крещение
06.07.1897
Фонд 127, Опись 1078, Дело 2177, Стр. 17
Рождение ребёнка
12.04.1919

Сын: Ориненко Иоанн Афанасиевич

Мать ребёнка: Ориненко(осадчая) Ксения Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ориненко(осадчая) Ксения Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Толокунь, Київська область
Смерть
Неизвестно
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