Ориненко Афанасий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1897
Крещение
06.07.1897
Фонд 127, Опись 1078, Дело 2177, Стр. 17
Рождение ребёнка
12.04.1919
Сын: Ориненко Иоанн Афанасиевич
Мать ребёнка: Ориненко(осадчая) Ксения Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Толокунь, Київська область
Смерть
Неизвестно