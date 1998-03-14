Klein Eduard — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Klein Eduard

Место рождения

Makarowo-Schönfeld, Ukraine

Дата рождения

28.10.1906

Дата смерти

14.03.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

1932 г.р.
1934 г.р.
1937 г.р.

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Makarowo-Schönfeld, Ukraine
Бракосочетание
1929

Жена: Klein Ida

Рождение ребёнка
1932

Сын: Klein Albert

Мать ребёнка: Klein Ida

Tschigewo, Ukraine
Рождение ребёнка
12.03.1934

Дочь: Nolde Aneta

Мать ребёнка: Klein Ida

Ратенфельд/Украина/СССР
Рождение ребёнка
24.03.1937

Сын: Klein Jakov

Мать ребёнка: Klein Ida

Ratenfeld, Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Rentner
Смерть
14.03.1998
Stade, Niedersachsen, Deutschland
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