Klein Eduard
Место рожденияMakarowo-Schönfeld, Ukraine
Дата рождения28.10.1906
Дата смерти14.03.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1929
Жена: Klein Ida
Рождение ребёнка
1932
Сын: Klein Albert
Мать ребёнка: Klein Ida
Tschigewo, Ukraine
Рождение ребёнка
12.03.1934
Дочь: Nolde Aneta
Мать ребёнка: Klein Ida
Ратенфельд/Украина/СССР
Рождение ребёнка
24.03.1937
Сын: Klein Jakov
Мать ребёнка: Klein Ida
Ratenfeld, Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Rentner
Смерть
14.03.1998
Stade, Niedersachsen, Deutschland