Карташева (Ефремова) Галина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.?
Дочь: (Карташёва) Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Карташев Василий
Рождение ребёнка
04.02.?
Дочь: Бурлакова (Карташёва) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Карташев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Карташев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карташев Василий
Смерть
Неизвестно