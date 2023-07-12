Карташева (Ефремова) Галина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташева (Ефремова) Галина Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефремов Кирилл Осипович

Мать: Ефремова (Малых) Домна Ивановна

Рождение ребёнка
17.01.?

Дочь: (Карташёва) Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Карташев Василий

Рождение ребёнка
04.02.?

Дочь: Бурлакова (Карташёва) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Карташев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Карташев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташев Василий

Смерть
Неизвестно

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