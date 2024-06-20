Свиридов Федор Анисимович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Свиридов Федор Анисимович

Место рождения

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свиридова (Селезнева) Евдокия Николаевна

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
05.12.1863 ст.

Сын: Свиридов Николай Федорович

Мать ребёнка: Свиридова (Селезнева) Евдокия Николаевна

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
13.11.1882 ст.

Сын: Свиридов Иван Федорович

Мать ребёнка: Свиридова (Селезнева) Евдокия Николаевна

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно

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