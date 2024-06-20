Свиридов Федор Анисимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1863 ст.
Сын: Свиридов Николай Федорович
Мать ребёнка: Свиридова (Селезнева) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
13.11.1882 ст.
Мать ребёнка: Свиридова (Селезнева) Евдокия Николаевна
Смерть
Неизвестно