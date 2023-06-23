Смердов Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения18.03.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1900 ст.
Крещение
19.03.1900 ст.
Бракосочетание
27.01.1919
Рождение ребёнка
01.04.1920
Дочь: Смердова Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Смердова (Желудкова) Параскева Яковлевна
Рождение ребёнка
01.01.1923
Дочь: Смердова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Смердова (Желудкова) Параскева Яковлевна
Смерть
Неизвестно