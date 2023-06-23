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Смердов Сергей Иванович

Место рождения

Крутик

Дата рождения

18.03.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1900 ст.

Отец: Смердов Иван Артемьевич

Мать: Смердова (Малых) Агрипина Филипповна

Крещение
19.03.1900 ст.
Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
27.01.1919

Жена: Смердова (Желудкова) Параскева Яковлевна

Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.04.1920

Дочь: Смердова Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Смердова (Желудкова) Параскева Яковлевна

Рождение ребёнка
01.01.1923

Дочь: Смердова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Смердова (Желудкова) Параскева Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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