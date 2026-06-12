Серебрякова Пелагея Васильевна
женский, родилась 09.05.1874, Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
умерла 28.11.1874, Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
ОтецСеребряков Василий Стефанович11.12.1830 г.р.
МатьСеребрякова (Мурзикова) Васса АндреевнаНеизвестно г.р.
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Рождение
09.05.1874
Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
28.11.1874
Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область