Серебрякова Пелагея Васильевна 09.05.1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Серебрякова Пелагея Васильевна

Автор
Сo
osipovi.s@yandex.ru С.

женский, родилась 09.05.1874, Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область

умерла 28.11.1874, Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область

Отец
Серебряков Василий Стефанович11.12.1830 г.р.
Мать
Серебрякова (Мурзикова) Васса АндреевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1874

Отец: Серебряков Василий Стефанович

Мать: Серебрякова (Мурзикова) Васса Андреевна

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область

Смерть
28.11.1874
Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область

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