Худобина Евгения Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти?.01.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1878
Дочь: Худобина Агния Николаевна
Отец ребёнка: Худобин Николай Александрович
Рождение ребёнка
29.07.1880
Сын: Худобин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Худобин Николай Александрович
Рождение ребёнка
16.03.1885
Дочь: Худобина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Худобин Николай Александрович
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Худобина Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Худобин Николай Александрович
Рождение ребёнка
06.06.1891
Дочь: Худобина Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Худобин Николай Александрович
Рождение ребёнка
14.04.1894
Дочь: Худобина Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Худобин Николай Александрович
Рождение ребёнка
10.06.1897
Дочь: Худобина Вера Николаевна
Отец ребёнка: Худобин Николай Александрович
Смерть
?.01.1942