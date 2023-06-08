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Худобина Евгения Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1878

Дочь: Худобина Агния Николаевна

Отец ребёнка: Худобин Николай Александрович

Рождение ребёнка
29.07.1880

Сын: Худобин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Худобин Николай Александрович

Рождение ребёнка
16.03.1885

Дочь: Худобина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Худобин Николай Александрович

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Худобина Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Худобин Николай Александрович

Рождение ребёнка
06.06.1891

Дочь: Худобина Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Худобин Николай Александрович

Рождение ребёнка
14.04.1894

Дочь: Худобина Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Худобин Николай Александрович

Рождение ребёнка
10.06.1897

Дочь: Худобина Вера Николаевна

Отец ребёнка: Худобин Николай Александрович

Смерть
?.01.1942

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