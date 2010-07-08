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Рубанов Владимир Васильевич

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Место рождения

Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область

Дата рождения

01.12.1939

Дата смерти

08.07.2010

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1972 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1939

Отец: Рубанов Василий Исаевич

Мать: Рубанова Любовь Самоновна

Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубанова Альбина Александровна

Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.01.1972

Сын: Рубанов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Рубанова Альбина Александровна

Смерть
08.07.2010
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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