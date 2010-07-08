Рубанов Владимир Васильевич
Место рожденияСелитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Дата рождения01.12.1939
Дата смерти08.07.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1939
Отец: Рубанов Василий Исаевич
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.03.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рубанова Альбина Александровна
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.01.1972
Сын: Рубанов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Рубанова Альбина Александровна
Смерть
08.07.2010
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область