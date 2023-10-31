Чуйкин Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.01.1964
Сын: Чуйкин Леонид
Мать ребёнка: Чуйкина Нина
Рождение ребёнка
08.12.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чуйкина Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чуйкина Нина
Смерть
Неизвестно