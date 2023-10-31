Чуйкин Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧуйкин Виталий

Чуйкин Виталий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1964

Сын: Чуйкин Леонид

Мать ребёнка: Чуйкина Нина

Рождение ребёнка
08.12.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуйкина Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуйкина Нина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close