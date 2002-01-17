Рудаев Вячеслав Анатольевич
Место рожденияСоветский Союз,Омская область,п. Саргатское
Дата рождения15.05.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Советский Союз,Омская область,п. Саргатское
Бракосочетание
11.11.2000
Россия,Омская область,п. Саргатское
Рождение ребёнка
17.01.2002
Дочь: Рудаева Алина Вячеславовна
Мать ребёнка: Рудаева Ольга Вениаминовна
Россия,г. Омск