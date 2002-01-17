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Рудаев Вячеслав Анатольевич

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Место рождения

Советский Союз,Омская область,п. Саргатское

Дата рождения

15.05.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1978 г.р.

Дети

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Советский Союз,Омская область,п. Саргатское
Бракосочетание
11.11.2000

Жена: Рудаева Ольга Вениаминовна

Россия,Омская область,п. Саргатское
Рождение ребёнка
17.01.2002

Дочь: Рудаева Алина Вячеславовна

Мать ребёнка: Рудаева Ольга Вениаминовна

Россия,г. Омск
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