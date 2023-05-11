Мартынович Степан Ефимович
Место рождения
Дата рождения25.03.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1854
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1858
дом №9
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Мартынович) Мария Степановна
Мать ребёнка: Мартынович (Каптович) Агафья Ермолаевна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Мартынович Михаил Степанович
Мать ребёнка: Мартынович (Каптович) Агафья Ермолаевна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Мартынович Василий Степанович
Мать ребёнка: Мартынович (Каптович) Агафья Ермолаевна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Мартынович) Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Мартынович (Каптович) Агафья Ермолаевна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Мартынович Федор Степанович
Мать ребёнка: Мартынович (Каптович) Агафья Ермолаевна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Мартынович Максим Степанович
Мать ребёнка: Мартынович (Каптович) Агафья Ермолаевна
Смерть
Неизвестно