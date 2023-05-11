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Мартынович Степан Ефимович

Место рождения

Черноградь, Червенский район, Минская область

Дата рождения

25.03.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1854

Отец: Мартынович Ефим Васильевич

Мать: (Юдо) Екатерина Васильевна

Черноградь, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынович (Каптович) Агафья Ермолаевна

Место жительства
1858
Черноградь, Червенский район, Минская область
дом №9
Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Мартынович) Мария Степановна

Мать ребёнка: Мартынович (Каптович) Агафья Ермолаевна

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Мартынович Михаил Степанович

Мать ребёнка: Мартынович (Каптович) Агафья Ермолаевна

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Мартынович Василий Степанович

Мать ребёнка: Мартынович (Каптович) Агафья Ермолаевна

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Мартынович) Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Мартынович (Каптович) Агафья Ермолаевна

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Мартынович Федор Степанович

Мать ребёнка: Мартынович (Каптович) Агафья Ермолаевна

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Мартынович Максим Степанович

Мать ребёнка: Мартынович (Каптович) Агафья Ермолаевна

Черноградь, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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