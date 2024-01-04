Зубкова (Замшилкина) Кладвия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Замшилкин Захар Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евгений
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно