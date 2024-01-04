Зубкова (Замшилкина) Кладвия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубкова (Замшилкина) Кладвия Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Замшилкин Захар Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евгений

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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