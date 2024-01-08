Денисов Филипп Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Филипп Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 19.08.1898 ст.

Сын: Денисов Максим Филиппович

Мать ребёнка: Денисова (Коробова) Татьяна Ефимовна

Салтыково, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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