Денисов Филипп Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 19.08.1898 ст.
Сын: Денисов Максим Филиппович
Мать ребёнка: Денисова (Коробова) Татьяна Ефимовна
Салтыково, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно