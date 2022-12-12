кн. Друцкая-Соколинская (Чаплыгина) Евдокия Богдановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдикн. Друцкая-Соколинская (Чаплыгина) Евдокия Богдановна

кн. Друцкая-Соколинская (Чаплыгина) Евдокия Богдановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1712

Дочь: Княгиня Трубецкая Анна Даниловна

Отец ребёнка: Кн. Друцкий-Соколинский Даниил Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1713

Муж: Кн. Друцкий-Соколинский Даниил Андреевич

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Княгиня Урусова Ирина Даниловна

Отец ребёнка: Кн. Друцкий-Соколинский Даниил Андреевич

Российская Империя
Рождение ребёнка
1730

Сын: Князь Друцкой-Соколинский Андрей Данилович

Отец ребёнка: Кн. Друцкий-Соколинский Даниил Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новосильцева Елизавета Даниловна

Отец ребёнка: Кн. Друцкий-Соколинский Даниил Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кн. Друцкий-Соколинский Даниил Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кн. Друцкий-Соколинский Даниил Андреевич

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