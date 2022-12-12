кн. Друцкая-Соколинская (Чаплыгина) Евдокия Богдановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Княгиня Трубецкая Анна Даниловна
Отец ребёнка: Кн. Друцкий-Соколинский Даниил Андреевич
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1713
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Княгиня Урусова Ирина Даниловна
Отец ребёнка: Кн. Друцкий-Соколинский Даниил Андреевич
Российская Империя
Рождение ребёнка
1730
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новосильцева Елизавета Даниловна
Отец ребёнка: Кн. Друцкий-Соколинский Даниил Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кн. Друцкий-Соколинский Даниил Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кн. Друцкий-Соколинский Даниил Андреевич