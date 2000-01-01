Шепель Агафья Аксентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Екатеринославль Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1877
Отец ребёнка: Шепель Кузьма Васильевич
Екатеринославль Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1880
Отец ребёнка: Шепель Кузьма Васильевич
Екатеринославль Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Шепель Петр Кузьмич
Отец ребёнка: Шепель Кузьма Васильевич
Екатеринославль Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Шепель Анастасия Кузьминична
Отец ребёнка: Шепель Кузьма Васильевич
Екатеринославль Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Шепель Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Шепель Кузьма Васильевич
Екатеринославль Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Шепель Ульяна Кузьминична
Отец ребёнка: Шепель Кузьма Васильевич
Екатеринославль Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Шепель Фекла Кузьминична
Отец ребёнка: Шепель Кузьма Васильевич
Екатеринославль Верхнеднепровский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно