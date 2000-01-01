Шепель Агафья Аксентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепель Агафья Аксентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1851 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатеринославль Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Шепель Ольга Кузьминична

Отец ребёнка: Шепель Кузьма Васильевич

Екатеринославль Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Шепель Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Шепель Кузьма Васильевич

Екатеринославль Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Шепель Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Шепель Кузьма Васильевич

Екатеринославль Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Шепель Анастасия Кузьминична

Отец ребёнка: Шепель Кузьма Васильевич

Екатеринославль Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Шепель Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Шепель Кузьма Васильевич

Екатеринославль Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Шепель Ульяна Кузьминична

Отец ребёнка: Шепель Кузьма Васильевич

Екатеринославль Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Шепель Фекла Кузьминична

Отец ребёнка: Шепель Кузьма Васильевич

Екатеринославль Верхнеднепровский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шепель Кузьма Васильевич

Смерть
Неизвестно
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