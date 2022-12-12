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Бибиков Иван Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

01.06.1978

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 24 и 37

Дочь: Падалица Лидия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1924 и 1937

Дочь: Бибикова Раиса Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1924 и 1937

Дочь: Бибикова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Бибиков Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Белые Пруды, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Баранова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.06.1978
Красненский, Теучежский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
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