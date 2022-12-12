Бибиков Иван Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти01.06.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 24 и 37
Дочь: Падалица Лидия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1924 и 1937
Дочь: Бибикова Раиса Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1924 и 1937
Дочь: Бибикова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Бибиков Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Белые Пруды, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Баранова Антонина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.06.1978
Красненский, Теучежский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)