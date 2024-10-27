Вялых (Мальцева (Малцова)) Елизавета Ильина (Ильинична) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вялых (Мальцева (Малцова)) Елизавета Ильина (Ильинична)

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Место рождения

село Веретье (Веретия), Пермская область, Россия

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Малцов Илья Иванович

Мать: Малцова Ксения Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вялых Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: Вялых Семен Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вялых Иван Семёнович

Отец ребёнка: Вялых Семен Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дружинина (Вялых) Елисвета Семёновна

Отец ребёнка: Вялых Семен Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вялых Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Вялых Семен Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Теребихина (Вялых) Дария Семёновна

Отец ребёнка: Вялых Семен Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вялых Василий Семёнович

Отец ребёнка: Вялых Семен Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сесюнина (Вялых) Афанасия Семеновна

Отец ребёнка: Вялых Семен Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вялых Александра Семеновна

Отец ребёнка: Вялых Семен Филиппович

Бракосочетание
07.02.1805

Муж: Вялых Семен Филиппович

Рождение ребёнка
01.02.1814 ст.

Сын: Вялых Семён Семенович

Отец ребёнка: Вялых Семен Филиппович

Петропавловская церковь Пермского уезда волости Бисер
Рождение ребёнка
?.02.1818

Сын: Вялых Павел Семенович

Отец ребёнка: Вялых Семен Филиппович

Смерть
Неизвестно

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