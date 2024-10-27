Вялых (Мальцева (Малцова)) Елизавета Ильина (Ильинична)
Место рождениясело Веретье (Веретия), Пермская область, Россия
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Малцов Илья Иванович
Мать: Малцова Ксения Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вялых Татьяна Семёновна
Отец ребёнка: Вялых Семен Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вялых Иван Семёнович
Отец ребёнка: Вялых Семен Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дружинина (Вялых) Елисвета Семёновна
Отец ребёнка: Вялых Семен Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вялых Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Вялых Семен Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Теребихина (Вялых) Дария Семёновна
Отец ребёнка: Вялых Семен Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вялых Семен Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сесюнина (Вялых) Афанасия Семеновна
Отец ребёнка: Вялых Семен Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вялых Александра Семеновна
Отец ребёнка: Вялых Семен Филиппович
Бракосочетание
07.02.1805
Рождение ребёнка
01.02.1814 ст.
Отец ребёнка: Вялых Семен Филиппович
Петропавловская церковь Пермского уезда волости Бисер
Рождение ребёнка
?.02.1818
Отец ребёнка: Вялых Семен Филиппович
Смерть
Неизвестно