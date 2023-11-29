Карлагин (Белоногова) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Белоногов Дмитрий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1865
Рождение ребёнка
1866
Сын: Карлагин Калинник Никифорович
Отец ребёнка: Карлагин Никифор Стефанович
Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1867
Дочь: (Карлагина) Дарья Никифорова
Отец ребёнка: Карлагин Никифор Стефанович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Карлагина) Ирина Никифорова
Отец ребёнка: Карлагин Никифор Стефанович
Мостовая, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно