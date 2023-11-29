Карлагин (Белоногова) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлагин (Белоногова) Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Белоногов Дмитрий Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1865

Муж: Карлагин Никифор Стефанович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Карлагин Калинник Никифорович

Отец ребёнка: Карлагин Никифор Стефанович

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1867

Дочь: (Карлагина) Дарья Никифорова

Отец ребёнка: Карлагин Никифор Стефанович

Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Карлагина) Ирина Никифорова

Отец ребёнка: Карлагин Никифор Стефанович

Мостовая, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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