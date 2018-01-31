Шинелина Тамара Модестовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шинелина Тамара Модестовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1939

Дата смерти

31.01.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1969 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шинелин Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
25.09.1969

Сын: Шинелин Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Шинелин Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шинелин Анатолий Николаевич

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шинелин Анатолий Николаевич

Смерть
31.01.2018
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
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