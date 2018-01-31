Шинелина Тамара Модестовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1939
Дата смерти31.01.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шинелин Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
25.09.1969
Сын: Шинелин Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Шинелин Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шинелин Анатолий Николаевич
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.01.2018
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха