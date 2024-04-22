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Платонова Вера Евгеньевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

15.08.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1955

Отец: Платонов Евгений Дмитриевич

Мать: Платонова Нина Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
01.11.1980

Муж: Сергиевский Юрий Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.06.1982

Дочь: Сергиевская Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Сергиевский Юрий Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.12.1986

Дочь: Доброчеева Евгения Юрьевна

Отец ребёнка: Сергиевский Юрий Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
17-00, 3600, роддом возле кинотеатра Спутник в Лефортово, не 29-й
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