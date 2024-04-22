Платонова Вера Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения15.08.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1955
Бракосочетание
01.11.1980
Рождение ребёнка
07.06.1982
Дочь: Сергиевская Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Сергиевский Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
11.12.1986
Дочь: Доброчеева Евгения Юрьевна
Отец ребёнка: Сергиевский Юрий Николаевич
17-00, 3600, роддом возле кинотеатра Спутник в Лефортово, не 29-й