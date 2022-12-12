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Шарип Абдулвагапов

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Абдулвагап Абдулсалимов

Мать: не указана

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1843

Сын: Асагит Шарипов

Мать ребёнка: Сахибзямал

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1848

Сын: Мухтар Шарипов

Мать ребёнка: Сахибзямал

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Сын: Шарафутдин Шарипов

Мать ребёнка: Сахибзямал

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Магизямал Шарипова

Мать ребёнка: Сахибзямал

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахибзямал

Смерть
Неизвестно
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