Шарип Абдулвагапов
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Абдулвагап Абдулсалимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Асагит Шарипов
Мать ребёнка: Сахибзямал
Рождение ребёнка
1848
Сын: Мухтар Шарипов
Мать ребёнка: Сахибзямал
Рождение ребёнка
1849
Сын: Шарафутдин Шарипов
Мать ребёнка: Сахибзямал
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Магизямал Шарипова
Мать ребёнка: Сахибзямал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сахибзямал
Смерть
Неизвестно