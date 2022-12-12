Курбаева (Кутузова) Светлана Ширгатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурбаева (Кутузова) Светлана Ширгатовна

Курбаева (Кутузова) Светлана Ширгатовна

avatar

Место рождения

Казахстан, Акмолинская область, Калининский район, село Журавлёвка

Дата рождения

18.08.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Казахстан, Акмолинская область, Калининский район, село Журавлёвка
Рождение ребёнка
15.09.1975

Дочь: Курбаева Венера Рафгатовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.04.1981

Сын: Курбаев Руслан Рафгатович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close