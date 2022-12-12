Курбаева (Кутузова) Светлана Ширгатовна
Место рожденияКазахстан, Акмолинская область, Калининский район, село Журавлёвка
Дата рождения18.08.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.08.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Казахстан, Акмолинская область, Калининский район, село Журавлёвка
Рождение ребёнка
15.09.1975
Дочь: Курбаева Венера Рафгатовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.04.1981
Сын: Курбаев Руслан Рафгатович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности