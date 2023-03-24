Николаев Василий Николаевич
мужской, родился Около 1863, Кашира, Кашира, Московская область
умер Неизвестно
ОтецНиколаев Николай Борисович1825 г.р.
МатьНиколаева (Казакова) Екатерина Ильинична1840 г.р.
Дети
Дозорова (Николаева) Анна Васильевна25.12.1888 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Кашира, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
25.12.1888 ст.
Дочь: Дозорова (Николаева) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Николаева (Титова) Анна Васильевна
Кашира, Кашира, Московская область
Смерть
Неизвестно