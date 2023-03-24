Николаев Василий Николаевич Около 1863 — найти родственников по фамилии на Familio

Николаев Василий Николаевич

Автор
ИЕ
Евтеев И.

мужской, родился Около 1863, Кашира, Кашира, Московская область

умер Неизвестно

Отец
Николаев Николай Борисович1825 г.р.
Мать
Николаева (Казакова) Екатерина Ильинична1840 г.р.
Дети
Дозорова (Николаева) Анна Васильевна25.12.1888 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Николаев Николай Борисович

Мать: Николаева (Казакова) Екатерина Ильинична

Кашира, Кашира, Московская область

Рождение ребёнка
25.12.1888 ст.

Дочь: Дозорова (Николаева) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Николаева (Титова) Анна Васильевна

Кашира, Кашира, Московская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.