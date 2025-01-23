Афонин Дмитрий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Афонина (Павлова) Алла Сергеевна
Рождение ребёнка
11.09.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Афонина (Павлова) Алла Сергеевна
Зарайск, Зарайск, Московская область