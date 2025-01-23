Афонин Дмитрий Анатольевич 06.04.1976 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАфонин Дмитрий Анатольевич

Афонин Дмитрий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1979 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афонина (Павлова) Алла Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонин Даниил Дмитрич

Мать ребёнка: Афонина (Павлова) Алла Сергеевна

Рождение ребёнка
11.09.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афонина (Павлова) Алла Сергеевна

Зарайск, Зарайск, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.