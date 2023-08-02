Жантиев Асладжери
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жантиев Увжико (Готто)
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жантиев Борис
Мать ребёнка: Икаева Аза Знауровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жантиев Владимир
Мать ребёнка: Икаева Аза Знауровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Икаева Аза Знауровна
Смерть
Неизвестно