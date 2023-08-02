Жантиев Асладжери — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жантиев Асладжери

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жантиев Увжико (Готто)

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жантиев Борис

Мать ребёнка: Икаева Аза Знауровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жантиев Владимир

Мать ребёнка: Икаева Аза Знауровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икаева Аза Знауровна

Смерть
Неизвестно
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