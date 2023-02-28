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Филимонов Иван Емельянович

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Кочин Емельян Ермолаевич

Мать: Кочина Марфа

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Филимонова Ксения Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Филимонов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Филимонова Ксения Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Филимонов Василий Иванович

Мать ребёнка: Филимонова Ксения Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова Ксения Ивановна

Смерть
1856
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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