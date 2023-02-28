Филимонов Иван Емельянович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Кочин Емельян Ермолаевич
Мать: Кочина Марфа
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Филимонова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Филимонов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Филимонова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Филимонов Василий Иванович
Мать ребёнка: Филимонова Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1856