Малышева Аграфена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малышев Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1906
Дочь: Агафонова Анна Ефремовна
Отец ребёнка: Малышев Ефрем Дмитриевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Малышев Тимофей Ефремович
Отец ребёнка: Малышев Ефрем Дмитриевич
Смерть
Неизвестно