Малышева Аграфена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева Аграфена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малышев Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1906

Дочь: Агафонова Анна Ефремовна

Отец ребёнка: Малышев Ефрем Дмитриевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Малышев Тимофей Ефремович

Отец ребёнка: Малышев Ефрем Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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