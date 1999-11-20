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Наумов Яков

Место рождения

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

08.05.1923

Дата смерти

20.11.1999

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1923

Отец: Наумов Селиверстр

Мать: Матрёна

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
?.03.1930
Серов, Серовский, Свердловская область
раскулачивание
Рождение ребёнка
29.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра

Красное, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
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Рождение ребёнка
20.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра

Работа или профессия
Неизвестно
механик
Место жительства
Неизвестно
Красное, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
20.11.1999
Грачёвка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
умер во время операции на сердце; похоронен в Красном; хоронили всем районом
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