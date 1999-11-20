Наумов Яков
Место рождения
Дата рождения08.05.1923
Дата смерти20.11.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1923
Отец: Наумов Селиверстр
Мать: Матрёна
Место жительства
?.03.1930
Серов, Серовский, Свердловская область
раскулачивание
Рождение ребёнка
29.04.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александра
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра
Работа или профессия
Неизвестно
механик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.11.1999
Грачёвка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
умер во время операции на сердце; похоронен в Красном; хоронили всем районом