Николаева (Дунова) Мария Семёновна
Место рождения
Дата рождения21.01.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1874 ст.
Отец: Дунов Семён Михайлович
Мать: Дунова Варвара Матвеевна
Бракосочетание
08.01.1894 ст.
Рождение ребёнка
24.01.1895 ст.
Отец ребёнка: Николаев Андрей Феофанович
Рождение ребёнка
03.10.1905 ст.
Отец ребёнка: Николаев Андрей Феофанович
Смерть
Неизвестно