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Николаева (Дунова) Мария Семёновна

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Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

21.01.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1874 ст.

Отец: Дунов Семён Михайлович

Мать: Дунова Варвара Матвеевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.01.1894 ст.

Муж: Николаев Андрей Феофанович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.01.1895 ст.

Сын: Николаев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Николаев Андрей Феофанович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.10.1905 ст.

Сын: Николаев Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Николаев Андрей Феофанович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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