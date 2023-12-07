Арсланов Мухаматнур Закирович 1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Арсланов Мухаматнур Закирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Закир

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арсланова Сагида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арсланова Сагида

Рождение ребёнка
1939

Сын: Илгизар

Мать ребёнка: Арсланова Сагида

Рождение ребёнка
1941

Дочь: (Арсланова) Гадиля Мухаматнуровна

Мать ребёнка: Арсланова Сагида

Рождение ребёнка
1942

Сын: Арсланов Фагим Мухаматнурович

Мать ребёнка: Арсланова Сагида

Рождение ребёнка
1944

Сын: Арсланов Фарит Мухаматнурович

Мать ребёнка: Арсланова Сагида

Рождение ребёнка
30.08.1951

Сын: Арысланов Албирт Мухаматнурович

Мать ребёнка: Арсланова Сагида

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Салихова (Арсланова) Сания Мухаматнуровна

Мать ребёнка: Арсланова Сагида

Рождение ребёнка
1958

Дочь: (Арсланова) Наиля Мухаматнуровна

Мать ребёнка: Арсланова Сагида

Рождение ребёнка
1960

Сын: Арсланов Ильгизар Мухаматнурович

Мать ребёнка: Арсланова Сагида

Смерть
1990

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