Арсланов Мухаматнур Закирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Закир
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арсланова Сагида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арсланова Сагида
Рождение ребёнка
1939
Сын: Илгизар
Мать ребёнка: Арсланова Сагида
Рождение ребёнка
1941
Дочь: (Арсланова) Гадиля Мухаматнуровна
Мать ребёнка: Арсланова Сагида
Рождение ребёнка
1942
Сын: Арсланов Фагим Мухаматнурович
Мать ребёнка: Арсланова Сагида
Рождение ребёнка
1944
Сын: Арсланов Фарит Мухаматнурович
Мать ребёнка: Арсланова Сагида
Рождение ребёнка
30.08.1951
Сын: Арысланов Албирт Мухаматнурович
Мать ребёнка: Арсланова Сагида
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Салихова (Арсланова) Сания Мухаматнуровна
Мать ребёнка: Арсланова Сагида
Рождение ребёнка
1958
Дочь: (Арсланова) Наиля Мухаматнуровна
Мать ребёнка: Арсланова Сагида
Рождение ребёнка
1960
Сын: Арсланов Ильгизар Мухаматнурович
Мать ребёнка: Арсланова Сагида
Смерть
1990