Неворотина Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Неворотин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Неворотин Николай Александрович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Неворотин Константин Николаевич
Отец ребёнка: Неворотин Николай Александрович
Смерть
1900