Неворотина Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неворотина Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Неворотин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Неворотин Николай Александрович

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Неворотин Константин Николаевич

Отец ребёнка: Неворотин Николай Александрович

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1900

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