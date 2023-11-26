Тихонина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихонин Григорий

Тихонина, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Тихонин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Тихонин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонин Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Тихонин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонин Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: Тихонин Григорий

Смерть
Неизвестно
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