Тихонина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1897
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тихонин Григорий
Тихонина, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Тихонин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Тихонин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонин Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Тихонин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонин Филипп Григорьевич
Отец ребёнка: Тихонин Григорий
Смерть
Неизвестно