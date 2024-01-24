Игнатьева (Козявина) Татьяна Владимировна
Место рожденияСССР, УССР
Дата рождения20.02.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1958
СССР, УССР
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.?.1977
г. Донецк УССР
Рождение ребёнка
24.12.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игнатьев Виктор Иванович
г. Донецк УССР
Рождение ребёнка
02.09.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игнатьев Виктор Иванович
г. Радужный, Нижневартовский р-н, Тюменская область.