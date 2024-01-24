Игнатьева (Козявина) Татьяна Владимировна 20.02.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Игнатьева (Козявина) Татьяна Владимировна

Место рождения

СССР, УССР

Дата рождения

20.02.1958

Пол

Женский

Отец

1933 г.р.

Мать

1929 г.р.

Муж

1951 г.р.

Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1958

Отец: Козявин Владимир Филиппович

Мать: Козявина (Качнова) Мария Иванова

СССР, УССР
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.?.1977

Муж: Игнатьев Виктор Иванович

г. Донецк УССР
Рождение ребёнка
24.12.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатьев Виктор Иванович

г. Донецк УССР
Рождение ребёнка
02.09.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатьев Виктор Иванович

г. Радужный, Нижневартовский р-н, Тюменская область.

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