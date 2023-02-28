Трифон Петров
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Петр Архипов
Мать: Анна Васильева
Рождение ребёнка
1853
Сын: Прохоров Афанасий Трифонов
Мать ребёнка: Александра Фролова
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Прасковья Трифонова
Мать ребёнка: Александра Фролова
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Матрена Трифонова
Мать ребёнка: Александра Фролова
Смерть
Неизвестно