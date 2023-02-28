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Трифон Петров

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Место рождения

Козлово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Петр Архипов

Мать: Анна Васильева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Прохоров Афанасий Трифонов

Мать ребёнка: Александра Фролова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Прасковья Трифонова

Мать ребёнка: Александра Фролова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Матрена Трифонова

Мать ребёнка: Александра Фролова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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