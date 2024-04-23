Колтуненко Карп Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолтуненко Карп Кондратьевич

Колтуненко Карп Кондратьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1886

Дата смерти

28.02.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колтуненко Юрий Карпович

Мать ребёнка: Колтуненко (Ильина) Ульяна Николаевна

Рождение ребёнка
09.10.1914

Сын: Колтуненко Виктор Карпович

Мать ребёнка: Колтуненко (Ильина) Ульяна Николаевна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Колтуненко Михаил Карпович

Мать ребёнка: Колтуненко (Ильина) Ульяна Николаевна

Рождение ребёнка
01.11.1923

Сын: Колтуненко Валерий Карпович

Мать ребёнка: Колтуненко (Ильина) Ульяна Николаевна

Рождение ребёнка
28.02.1926

Сын: Колтуненко Василий Карпович

Мать ребёнка: Колтуненко (Ильина) Ульяна Николаевна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Колтуненко Пимен Карпович

Мать ребёнка: Колтуненко (Ильина) Ульяна Николаевна

Рождение ребёнка
01.05.1931

Дочь: Пинкина (Колтуненко) Тамара Карповна

Мать ребёнка: Колтуненко (Ильина) Ульяна Николаевна

Смерть
28.02.1975

Мы используем куки для улучшения работы сайта.