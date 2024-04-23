Колтуненко Карп Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1886
Дата смерти28.02.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Колтуненко (Ильина) Ульяна Николаевна
Рождение ребёнка
09.10.1914
Сын: Колтуненко Виктор Карпович
Мать ребёнка: Колтуненко (Ильина) Ульяна Николаевна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Колтуненко Михаил Карпович
Мать ребёнка: Колтуненко (Ильина) Ульяна Николаевна
Рождение ребёнка
01.11.1923
Сын: Колтуненко Валерий Карпович
Мать ребёнка: Колтуненко (Ильина) Ульяна Николаевна
Рождение ребёнка
28.02.1926
Сын: Колтуненко Василий Карпович
Мать ребёнка: Колтуненко (Ильина) Ульяна Николаевна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Колтуненко Пимен Карпович
Мать ребёнка: Колтуненко (Ильина) Ульяна Николаевна
Рождение ребёнка
01.05.1931
Дочь: Пинкина (Колтуненко) Тамара Карповна
Мать ребёнка: Колтуненко (Ильина) Ульяна Николаевна
Смерть
28.02.1975