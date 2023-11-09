Величко (Федотова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Величко (Федотова) Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1961

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1961

Отец: Федотов Иван Алексеевич

Мать: Федотова Журба Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Величко Юрий Леонидович

Рождение ребёнка
06.12.1983

Сын: Акуленко Олег Геннадьевич

Отец ребёнка: не указан

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