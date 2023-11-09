Величко (Федотова) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1961
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1961
Отец: Федотов Иван Алексеевич
Мать: Федотова Журба Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Величко Юрий Леонидович
Рождение ребёнка
06.12.1983
Сын: Акуленко Олег Геннадьевич
Отец ребёнка: не указан