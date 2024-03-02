Филипп Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
После 1795 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Впервые в Тогустемире фиксируется в 1811 году в РС 6 как дворовый человек статского советника Михаила Афонасьевича Никифорова. откуда родом, неведомо.
Призыв на военную службу
1802 ст.
Смерть
Неизвестно