Ломунов Александр Алексеевич Вычислено 1869 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ломунов Александр Алексеевич

Автор
ИИ
Иванова И.

мужской, родился Вычислено 1869 ст., Шуйское, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

умер 04.03.1918 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дети
Ломунов Александр АлександровичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шуйское, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Работа или профессия
Неизвестно

крестьянин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ломунов Александр Александрович

Мать ребёнка: Ломунова (Асташева) Мария Михайловна

Смерть
04.03.1918 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область

Причина смерти: от чахотки

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