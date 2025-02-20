Ломунов Александр Алексеевич
мужской, родился Вычислено 1869 ст., Шуйское, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
умер 04.03.1918 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дети
Ломунов Александр АлександровичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Шуйское, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ломунов Александр Александрович
Мать ребёнка: Ломунова (Асташева) Мария Михайловна
Смерть
04.03.1918 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область