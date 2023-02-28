Ломунов Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1869 ст.
Дата смерти04.03.1918 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1869 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ломунов Александр Александрович
Мать ребёнка: Ломунова Мария Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
04.03.1918 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Причина смерти: от чахотки