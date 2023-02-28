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Ломунов Александр Алексеевич

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Место рождения

Шуйское, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1869 ст.

Дата смерти

04.03.1918 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шуйское, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ломунов Александр Александрович

Мать ребёнка: Ломунова Мария Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
04.03.1918 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Причина смерти: от чахотки
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