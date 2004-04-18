Баранцева Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранцева Мария Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.2004

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.2004

Отец: Баранцев Владимир Иванович

Мать: Баранцева Татьяна Анатольевна

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