Иванова Домна Сидоровна (3 жена) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Домна Сидоровна (3 жена)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Иванов Антип Герасимович

Отец ребёнка: Иванов Герасим Евдокимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Иванов Осип Герасимович

Отец ребёнка: Иванов Герасим Евдокимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

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Отец ребёнка: Иванов Герасим Евдокимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Иванова Соломонида Герасимовна

Отец ребёнка: Иванов Герасим Евдокимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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