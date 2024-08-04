Иванова Домна Сидоровна (3 жена)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Иванов Герасим Евдокимович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Иванов Герасим Евдокимович
Рождение ребёнка
1824
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Герасим Евдокимович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Иванова Соломонида Герасимовна
Отец ребёнка: Иванов Герасим Евдокимович
Смерть
Неизвестно