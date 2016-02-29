Соколов Пётр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соколов Григорий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Лидия Петровна
Мать ребёнка: Гутникова Марфа Наумовна
Рождение ребёнка
12.12.1926
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Гутникова Марфа Наумовна
СССР Брянская область, Новозыбковский район, село Деменека
Рождение ребёнка
09.05.1928
Дочь: Мухина Евгения Петровна
Мать ребёнка: Гутникова Марфа Наумовна
СССР Брянская область, Новозыбковский район, село Деменека
Рождение ребёнка
12.09.1933
Сын: Соколов Владимир Петрович
Мать ребёнка: Гутникова Марфа Наумовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гутникова Марфа Наумовна
Смерть
Неизвестно