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Соколов Пётр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Григорий

Мать: ?

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Лидия Петровна

Мать ребёнка: Гутникова Марфа Наумовна

Рождение ребёнка
12.12.1926

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Гутникова Марфа Наумовна

СССР Брянская область, Новозыбковский район, село Деменека
Рождение ребёнка
09.05.1928

Дочь: Мухина Евгения Петровна

Мать ребёнка: Гутникова Марфа Наумовна

СССР Брянская область, Новозыбковский район, село Деменека
Рождение ребёнка
12.09.1933

Сын: Соколов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Гутникова Марфа Наумовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гутникова Марфа Наумовна

Смерть
Неизвестно
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